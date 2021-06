The Ocean Race, in allestimento il ‘Villaggio’ a Caricamento: giovedì l’inaugurazione

Genova. Fervono i preparativi nell’area del Porto Antico di Genova per l’allestimento del Villaggio che, dal 17 al 20 giugno, sarà il cuore pulsante di The Ocean Race Europe, la regata che farà di Genova la capitale della vela internazionale, gustoso antipasto di The Ocean Race – The Grand Finale 2022-2023, l’ultima tappa del giro del mondo a vela, uno dei più importanti eventi sportivi globali che la Città ospiterà fra due anni per una 10 giorni indimenticabile.

