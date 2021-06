Bordighera, in vendita l’ex sede dell’Ufficio tecnico comunale

Bordighera. A.A.A. cercasi acquirente per l’ex sede dell’ufficio tecnico di Bordighera. L’amministrazione comunale ha infatti deciso di mettere in vendita l’immobile di piazza del Popolo che fino all’estate del 2018 ospitava il settore tecnico, poi spostato in via Sant’Ampelio. «Obiettivo della vendita – spiega il sindaco Vittorio Ingenito – E’ quello di finanziare il progetto di realizzazione della ‘via di mezzo’ ciclabile, per la quale serviranno circa 700mila euro».

