Calciomercato Genoa: Lammers e Conti i primi obiettivi, si lavora per riprendere Strootman

Genova. Dopo l’incontro tra Preziosi, Ballardini e Marroccu a Forte dei Marmi, primi movimenti di mercato per il Genoa. Se il giocatore da far crescere, secondo quanto riporta Sky Sport, si chiama Aleksander Buksa, 18 anni, attaccante mancino proveniente dal Wisla Cracovia e inserito lo scorso anno dal The Guardian nella lista dei migliori sessanta talenti nati nel 2003, sembra molto vicino al trasferimento a Genova Sam Lammers, attaccante olandese dell’Atalanta. Sarà lui il probabile sostituto di Scamacca, tornato al Sassuolo. Con i bergamaschi avviati anche contatti per il mancino polacco Arkadiusz Reca, 25 anni, esterno sinistro.

