Camera di Commercio, bando da 160mila euro per la digitalizzazione delle imprese genovesi

Genova. Anche quest’anno la Camera di Commercio di Genova, attraverso il PID Punto Impresa Digitale, mette a disposizione risorse per le micro, piccole e medie imprese che investono nel digitale: si tratta di 160mila euro per coprire spese di consulenza, formazione e acquisto di nuove tecnologie. Il valore massimo dei singoli voucher è di 3mila euro a impresa, pari al 70% delle spese ammesse ed effettivamente sostenute. Altri mille euro sono previsti per le imprese che presentano progetti green oriented, quelle del turismo e quelle che presentano servizi e prodotti collegati al turismo.

