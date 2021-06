Covid, Toti: “Incidenza del virus sempre in calo, 500 persone anticiperanno la prima dose del vaccino”

Liguria. Da questa mattina sono circa 500 le persone contattate dal call center di Regione Liguria per anticipare la prima dose di vaccino anti Covid-19. In queste ore sono stati 15 gli operatori utilizzati per accelerare la campagna vaccinale dopo lo stop di Astrazeneca e Johnson agli under 60: “Gli operatori saliranno fino a 50 nei prossimi giorni – ha detto il presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti – per cui prevediamo di aumentare anche il numero delle persone contattate”.

