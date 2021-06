Cremagliera di Granarolo, l’odissea è quasi finita. E all’orizzonte spunta una terza vettura

Genova. L’immagine simbolo è forse quella della lamentela scritta a penna su un cartello che annuncia l’ennesimo stop alla linea per lavori di manutenzione: “I turisti aspettano invano un treno che non passerà mai. Ciao da Roma-Bologna“. Firmato Giulia. È la rappresentazione del potenziale inespresso di uno storico impianto speciale del trasporto pubblico genovese, la ferrovia a cremagliera Principe-Granarolo, una delle tre in funzione in Italia oltre a quelle di Catanzaro e Torino, che da vent’anni subisce criticità e disservizi lasciando a piedi non solo i visitatori, ma soprattutto i residenti di una zona della città che non può essere servita da altri mezzi di trasporto.

