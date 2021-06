Festa della Musica a Cervo, ritorna l’appuntamento famoso in tutta l’Europa

Cervo. Torna anche per il 2021 la Festa della musica, l’appuntamento promosso da Ministero della Cultura, SIAE e AIPFM. La Festa inizierà a Cervo con un’anteprima che andrà in scena sabato 19 giugno, e proseguirà lunedì 21 giugno, giorno del Solstizio d’estate, con un appuntamento speciale. La Festa della musica coinvolgerà tutta Europa e tutta Italia per un grande evento che in parchi, musei, luoghi di culto, centri di cultura e spazi urbani porterà un messaggio di cultura, partecipazione, integrazione, armonia e universalità.

