La congiura del Fiesco: dal 19 giugno in piazza San Lorenzo il “Games of thrones” genovese

Genova. Pur essendo un testo ambientato a Genova non era mai stato messo in scena dal Teatro Stabile, oggi Teatro Nazionale. La mancanza sarà colmata dal 19 giugno al 4 luglio, quando “La congiura del Fiesco a Genova” di Friedrich Schiller andrà in scena in piazza San Lorenzo (ore 21.30, durata 2 ore). Si tratta di una nuova produzione del Teatro Nazionale di Genova con una messa in scena studiata appositamente per la location. Ingresso gratuito con prenotazione sul sito a questo link.

