La Liguria farà 15mila vaccini in meno alla settimana dopo lo stop ad AstraZeneca e Johnson

Genova. Lo stop alla somministrazione dei vaccini AstraZeneca e Johnson & Johnson sotto i 60 anni “comporterà verosimilmente una riduzione di 15mila vaccini alla settimana per il momento in assenza di ulteriori forniture di Pfizer e Moderna che non sono state rimodulate insieme alla decisione del ministro”. A dirlo è stato il presidente Giovanni Toti rispondendo a un’interrogazione sugli open day presentata da Ferruccio Sansa in consiglio regionale.

