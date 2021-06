Molassana, l’impianto di Ca de Rissi alla Sampdoria? Il municipio insorge: “E’ del territorio, non si tocca”

Genova. “Il Ca de Rissi non si tocca“. Questo il titolo del lungo comunicato stampa diramato dal presidente del Municipio IV Media Val Bisagno Roberto D’Avolio in risposta ad alcune indiscrezioni stampa che vedrebbero lo storico impianto di Molassana messo a disposizione dal Comune di Genova alla Sampdoria per un futuro polo del calcio femminile della società guidata da Massimo Ferrero.

... » Leggi tutto