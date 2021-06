Ospedale San Paolo, Russo: “Toti vuole relegarlo ad un ruolo marginale come ha fatto per Savona”

Savona. “È molto importante l’interrogazione che Roberto Arboscello, sempre molto attento su questi temi, ha proposto oggi in Consiglio regionale, chiedendo che Toti rendesse conto della sua affermazione secondo cui l’Ospedale San Paolo sarebbe solo un ‘presidio cittadino’. La risposta ricevuta non conforta. Si tratta di pretendere dignità per il capoluogo e tutela del diritto alla salute di tutti i cittadini della provincia”. Lo dichiara, in una nota, il candidato sindaco del centro-sinistra alle prossime elezioni amministrative di Savona Marco Russo.

