ReStart Liguria, Toti: «L’obiettivo è superare gli 8 milioni di presenze dello scorso anno»

Genova. La Liguria, secondo un’indagine Demoskopika, è tra le regioni italiane che riscuotono un livello di interesse medio alto sul piano turistico per l’estate 2021, con una stima di 1,6 milioni di arrivi (+12,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno) e 6,3 milioni di presenze (+ 16,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno). Per sostenere l’attrattività e la ripartenza della nostra regione è partita in questi giorni la campagna di promozione e valorizzazione turistica all’insegna dello slogan ReStart Liguria: «Oggi – spiega il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – parte la campagna dedicata alla Liguria sui social, destinata al pubblico delle regioni più vicine a noi, in particolare Lombardia e Piemonte e incentrata sugli spot firmati dal regista Fausto Brizzi e interpretati da Maurizio Lastrico, che dal 20 giugno approderanno anche sulle tv nazionali e sui media locali. Il messaggio che vogliamo ribadire è come la Liguria sia il luogo perfetto per ogni tipo di vacanza, capace di soddisfare ogni esigenza e ogni desiderio grazie al suo mix unico di mare, montagna, città d’arte, storia, tradizioni gastronomiche».

