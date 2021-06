Sanremo. Attimi di tensione, stamattina verso le 11, tra via Fiume e il rondò Garibaldi. Un transessuale brasiliano, visibilmente ubriaco, ha aggredito diversi passanti, tra i quali un anziano, con schiaffi, pugni e calci. Alla base delle intemperanze potrebbe esserci stato il rifiuto, da parte degli operatori sanitari, di prenotarlo per il vaccino, probabilmente per motivi di cittadinanza.

