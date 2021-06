Serie A2, playout: la Locatelli Genova liquida la Promogest con un netto 13-3

Genova. Non poteva iniziare meglio, per le lontre, la serie finale di playout salvezza del campionato di Serie A2. Con una prestazione magistrale, infatti, la Locatelli Genova schianta 13-3 la compagine sarda della Pronogest di Quartu Sant’Elena, e spazza le nubi addensatesi domenica al termine dell’ultima giornata di campionato (fase regolare) che aveva visto le ragazze di Carbone soffrire oltremodo, soprattutto in fase offensiva, in un match non giocato al meglio contro un grande Como.

