Andrea Castellini si candida a sindaco di Stella: “Vogliamo trasformarlo in un paese da vivere e non solo da abitare”

Stella. “E’ con tanta emozione e responsabilità che quest’oggi ufficializzo la mia candidatura a sindaco del Comune di Stella per le elezioni che si svolgeranno a fine estate”. A farsi avanti è Andrea Castellini, 28 anni, giovane residente di Stella da anni attivo sia nel campo politico che nella società civile: gli esordi da giovanissimo come presidente della Consulta provinciale degli studenti, poi anni di attivismo nel centrodestra (anche nel capoluogo Savona). In paese il suon nome è legato alla ripartenza, nel 2019, de “Il Bosco e le Lanterne” in veste di presidente dell’Associazione Sant’Anna, ma anche alla polemica con le Sardine la scorsa estate per la scritta arcobaleno sul pavimento davanti alla casa di Pertini.

