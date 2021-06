Blocco sfratti, Confedilizia: “E’ una sopraffazione dello Stato che danneggia anche gli inquilini”

Genova. “Il blocco degli sfratti è una sopraffazione bella e buona dello Stato nei confronti dei cittadini che da un anno e mezzo non vedono l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari in cui si stabilisce che gli immobili devono tornare ai loro proprietari”. Il presidente nazionale di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa, a Genova per il direttivo e l’assemblea di Ape Confedilizia Genova, è lapidario.

... » Leggi tutto