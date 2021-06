Caos autostrade in Liguria, Toti vuole il pedaggio “free” fino a fine lavori

Genova. “Occorre considerare le autostrade liguri come se non facessero parte della rete italiana e cancellare i pedaggi su tutte le tratte fino al termine dell’ultimo cantiere”. Questa la richiesta che il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti avanza nei confronti dei gestori e del ministero delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, a seguito dei pesanti disagi determinati dai cantieri per la messa in sicurezza di gallerie e viadotti, oltre che per le barriere fonoassorbenti.

