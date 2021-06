Folla per l’ultimo saluto a Camilla Canepa: “C’è voglia di giustizia e verità”

Liguria. Moltissime persone, soprattutto giovani, studenti dell’istituto tecnico “In Memoria dei Morti per la Patria” di Chiavari, compagni di classe, le amiche del Casarza, la squadra di pallavolo dove giocava, e la famiglia, la società civile, le forze dell’ordine e le istituzioni, a partire dal sindaco di Sestri Levante, non sono mancati, oggi, all’ultimo saluto alla “loro” Camilla, morta il 10 giugno per gli effetti di una trombosi dopo avere fatto il vaccino Astrazeneca.

... » Leggi tutto