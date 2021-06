Movida, in arrivo il piano per il weekend: vicoli ad accesso limitato contro gli assembramenti

Genova. Polizia locale dislocata nei punti più nevralgici della movida per limitare gli accessi e prevenire gli assembramenti. È una delle soluzioni che domani mattina saranno sul tavolo del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato alle 9.30 in prefettura su richiesta del Comune. Ci sarà l’assessore alla Sicurezza Giorgio Viale ma anche il questore Sergio Ciarambino. Perché il reclamo di Palazzo Tursi è stato chiaro: “Serve la collaborazione di tutte le forze dell’ordine, i vigili da soli non ce la fanno”.

