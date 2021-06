Ospedale a Bordighera, Riolfo (Lega): «Salvaguardare esigenze del territorio e mantenere il punto di primo intervento»

Bordighera. «Il presidente Giovanni Toti ha comunicato che probabilmente non vi sono più le condizioni per provvedere alla privatizzazione dell’ospedale Saint Charles di Bordighera. Come consigliere regionale della Liguria sono certa che verranno salvaguardate al meglio le esigenze del nostro territorio e sarà mantenuto il Punto di primo intervento 24 ore su 24». Lo ha dichiarato oggi il consigliere regionale della Lega Mabel Riolfo, componente della II commissione Salute e Sicurezza sociale.

