Calice Ligure. “Nessun Oss in servizio presso la Rsa di Calice risulta indagato per alcun titolo di reato”. Lo sottolineano gli stessi operatori di Villa Alfieri ed il loro rappresentante legale, l’avvocato savonese Alessandro Parino, in una nota inviata alla redazione di IVG.it.

