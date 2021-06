Vallecrosia, confronto sul mondo dei giovani con il metodo “World Cafè”

Vallecrosia. «Da settembre a giugno abbiamo osservato, incontrato e sostenuto i giovani del nostro territorio con educatori di strada e mettendo loro a disposizione degli spazi dove studiare, progettare, fare laboratori: è stata una buona officina per capire ancora meglio quali fossero le loro necessità e bisogni accresciuti in questo anno anche dalla pandemia». Così racconta il coordinatore locale del progetto S.P.A.C.E., Marco Magliano, presidente dell’associazione GRAZIE Don Bosco. Tale progetto che ha come partner anche la Fondazione Somaschi ONLUS, il comune di Vallecrosia, il comune di Bordighera e alcune scuole, tra cui l’Istituto Fermi, Polo, Montale, l’Istituto Comprensivo A. Doria e l’Istituto comprensivo Val Nervia, ha come scopo quello di intercettare gli studenti nei loro spostamenti da pendolari verso e da scuola, per prevenire situazioni di disagio e di abbandono scolastico nella fase di passaggio tra le scuole medie e le scuole superiori.

