Caos autostrade, Gagliardi (CI): “Priorità agli investimenti in Liguria”

Liguria. “La viabilità della rete autostradale ligure e’ disastrosa. Sono mesi che denunciamo in tutte le sedi parlamentari che servono soluzioni per evitare che le necessarie manutenzioni blocchino le nostre autostrade, soprattutto in vista della ripartenza estiva. Le negligenze di chi per anni non ha fatto ciò che doveva ricadono ora sulla collettività, che dopo la cessione delle quote di Aspi al nuovo consorzio con Cdp pagherà due volte i costi. Le stesse negligenze che sono state tollerate dal Ministero che aveva il compito di controllare le opere e oggi invece chiede che vengano fatte tutte insieme senza indicarne le priorità. Abbiamo continuato a chiedere soluzioni affinché le opere venissero programmate senza disagi e pericolo per gli utenti, senza ulteriori danni all’economia e all’immagine della nostra regione”.

