Cervo, gli appuntamenti di giugno

Cervo. Sabato 19 giugno: Festa della Musica 17.00-19.00 anteprima con concerti in vari luoghi del centro storico a cura dell’Associazione San Giorgio Musica Palcoscenico dell’evento di sabato 19 giugno a Cervo sarà l’intero borgo, nelle cui vie, dalle 17.00 alle 19.00, docenti e allievi della Scuola di Musica san Giorgio si esibiranno in diverse formazioni collocate nei

luoghi più suggestivi del centro storico. Come le sette note, le sette postazioni musicali arricchiranno i luoghi caratteristici del borgo invitando a scoprire le vie di Cervo e le sue piazze, da quella dei Corallini a piazza Santa Caterina con il Castello dei Clavesana. Il pubblico, muovendosi da una postazione musicale all’altra, potrà fruire di spettacoli differenti interpretati da pianoforte solo, duo violino e chitarra, pianoforte e clarinetto, violoncello e mandolino, ensemble chitarre e percussioni, coro di voci bianche.

