Draghi: “Liberi di rifiutare il mix di vaccini”. Toti: “Troppa incertezza, stiamo rallentando”

Genova. “Se uno ha meno di 60 anni e gli è stato proposto di fare l’eterologa ma non vuole, questa persona è libera di fare la seconda dose di AstraZeneca purché abbia il parere del medico e il consenso informato”. Così il premier Mario Draghi apre alla possibilità di rifiutare il mix di vaccini, possibilità che finora è stata negata in Liguria in base a un’aderenza “pedissequa” alle indicazioni del Cts, come aveva sottolineato il presidente Giovanni Toti. La situazione pare dunque destinata a cambiare nelle prossime ore.

... » Leggi tutto