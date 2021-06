Migranti a Ventimiglia, Cgil Liguria: «Serve un nuovo campo di transito»

Ventimiglia. «La città d confine torna a essere un fronte caldo per l’immigrazione. Più di 300 le persone che ogni giorno tentano di passare il confine verso la Francia. Siamo tornati ai livelli dell’estate pre Covid – spiega Fulvio

Fellegara, segretario regionale Cgil Liguria – serve un nuovo campo di transito per rispondere ai bisogni primari di queste persone e ai disagi che i cittadini di Ventimiglia stanno vivendo. Le istituzioni devono farsene carico, non possono lasciare questa situazione in mano alle associazioni».

... » Leggi tutto