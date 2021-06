Regione Liguria, Toti: «Etica della responsabilità e meritocrazia alla base del modello Genova»

Genova. «Il Ponte di Genova San Giorgio è la bandiera di un modello che dobbiamo far proseguire anche nel futuro, fatto di alcuni elementi che credo debbano essere gli ingredienti del Recovery e della ripartenza del Paese: è fatto di regole, di obiettivi condivisi dalla classe dirigente e soprattutto di etica della responsabilità e anche di meritocrazia. Credo che tutto questo serva anche oggi». Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, durante il convegno ‘Modello Genova, un ponte per il futuro: la sfida del lavoro per l’industria genovese’, organizzato dalla Uilm a Genova.

... » Leggi tutto