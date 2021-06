Sanremo, accoltellò titolare pizza al taglio: si apre il processo contro una 34enne

Sanremo. Comparirà lunedì prossimo, davanti al giudice monocratico del Tribunale di Imperia Francesco Romano, Luiza Paulina Brezeanu, 34enne di Sanremo, accusata di lesioni aggravate per aver ferito di striscio, con una coltellata alla gola, T.D.D.: il titolare della pizzeria al taglio “Maggiorino” in via Roma, nel cuore di Sanremo. A difendere la vittima dell’aggressione sarà l’avvocato Davide Condrò.

... » Leggi tutto