Savona. “Pretendo di avere collaboratori di comprovata esperienza“. E’ così che il candidato del centro destra Angelo Schirrru, senza mezzi termini, traccia la linea che intende seguire per comporre la giunta in caso di vittoria alle prossime elezioni amministrative di Savona previste per il prossimo autunno. Mette le mani avanti chiarendo subito che sarà la meritrocazia a guidare le scelte.

