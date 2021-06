Genova. Giunge alla decima edizione il Lilith Festival della Musica d’Autrice. Protagoniste come sempre la musica al femminile e la lotta contro la violenza di genere. Artiste note e i migliori progetti musicali femminili emergenti si incontreranno sul palco del Lilith Festival, per dare vita ad un evento unico in Italia.

... » Leggi tutto