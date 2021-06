Vaccino a medici e infermieri, Asl 2: “Costretti a ricollocare chi si rifiuta”

Savona. Continua la battaglia della Cub Sanità contro l’obbligo di vaccinazione anti-Covid del personale sanitario. Si tratta dell’unica organizzazione sindacale del territorio che si è scagliata in difesa di infermieri, medici e operatori che non sono disponibili a sottoporsi al vaccino, nonostante la prospettiva di andare incontro alla sospensione dal lavoro e dalla retribuzione prevista dal D.L. 44 del 1/4/21 successivamente convertito in legge.

