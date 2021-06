Alassio, rifiuti abbandonati fuori dai bidoni. Macheda: “Attivato sistema di videosorveglianza”

Alassio. Non decolla il nuovo sistema di raccolta differenziata, partito il 7 giugno. Non sono bastati gli appelli dell’assessore Macheda, né quelli del sindaco Melgrati, gli utenti continuano a conferire i rifiuti non solo all’interno dei contenitori, ma li posano ovunque: sopra i bidoni, a lato e in terra, costringendo l’azienda che si occupa della raccolta a fare doppio lavoro, eliminare i sacchi esterni e poi svuotare i contenitori.

