Calcio, l’Imperia batte la Castellanzese. Mister Lupo entusiasta: «Non ho rimpianti su questa stagione»

Imperia. L’Imperia finisce la stagione del ritorno in serie D davanti al proprio pubblico, sia pure contingentato, tornando alla vittoria e battendo la Castellanzese per 2-1. I neroazzurri, salvi da tempo, hanno disputato un campionato al di sopra delle aspettative centrando la salvezza con largo anticipo e sperperando solo nel finale un patrimonio di punti che a un certo punto aveva fatto sperare addirittura nel play off.

