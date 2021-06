Dall’olistico e allo sportivo, all’insegna dello star bene: tutte le iniziative di “Alassio Experience”

Alassio. Gli inglesi lo chiamano well being: per noi “star bene” o “benessere” non rendono l’idea di un concetto che investe tanto la sfera fisica e salutistica quanto quella emozionale. Un qualcosa di cui tutti noi, che cerchiamo poco a poco, tra lo speranzoso e il timoroso, di lasciarci alle spalle un anno e mezzo di paure e limitazioni, ci rendiamo improvvisamente conto di aver disperato bisogno. Più delle due settimane alle Maldive, della crociera ai Caraibi o della settimana “all inclusive” nel villaggio vacanze in Messico vengono rivalutate le mete di prossimità, quelle dove poter trascorrere in relax e sicurezza le proprie vacanze.

... » Leggi tutto