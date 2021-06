Estate a Vallecrosia, assessore Biancheri: «Con il sorriso, nonostante le difficoltà». Tutti gli eventi

Vallecrosia. L’assessore al turismo di Vallecrosia Patrizia Biancheri presenta il calendario delle manifestazioni che animeranno Vallecrosia durante l’estate 2021. «L’organizzazione del calendario estivo 2021 non è stata facile. Abbiamo dovuto contemperare le esigenze di animare le serate estive della nostra cittadina con quelle di mantenere delle misure di sicurezza adeguate, per tutelare la salute di cittadini e turisti – commenta l’assessore Biancheri -. L’estate 2021 sarà con il sorriso, un segnale di rinascita per tutta la nostra comunità, dopo un periodo estremamente difficile. La ripartenza deve iniziare proprio dai membri della nostra comunità, infatti abbiamo voluto coinvolgere negli eventi prevalentemente artisti locali, che dopo un lungo stop obbligato, potranno finalmente ricominciare ad esibirsi».

