Roma. L’Italia batte il Galles 1-0 e chiude la fase a gironi di Euro 2020 prima in classifica a punteggio pieno e con la porta ancora imbattuta. Agli ottavi, a Wembley il 26 giugno alle 21, gli azzurri incontreranno una tra Ucraina e Austria, che si affrontano domani per il secondo posto del gruppo C.

