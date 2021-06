Interreg Central Europe, avviata la sperimentazione del progetto I-Care Smart

Genova. Liguria protagonista nell’ambito delle strategie innovative per l’invecchiamento attivo con il progetto I-Care-Smart. Un progetto, finanziato attraverso il programma CTE Interreg Central Europe, che ha come obiettivo lo sviluppo di metodologie per migliorare le capacità delle regioni dell’Europa centrale di creare soluzioni innovative e digitali per migliorare la qualità della vita delle persone della terza età, coinvolgendole nel processo di design e produzione delle soluzioni a loro indirizzate.

