La PSA Olympia scrive una pagina di storia e riporta la Serie A2 a Genova

Genova. Il sogno è diventato realtà. Dopo più di trent’anni Genova torna nell’Olimpo della Serie A in campo femminile e lo fa grazie alla PSA Olympia del patron Giorgio Parodi. L’ultimo atto di questa faticosa e lunga stagione è stato ricchissimo di emozioni in un PalaFigoi finalmente con il pubblico sugli spalti, sempre nel rispetto delle regole anti-Covid. Le leonesse gialloblù conquistano con cuore e carattere la promozione in Serie A2 contro un avversario che ha combattuto sino all’ultimo.

