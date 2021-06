Il Settebello campione del mondo e bronzo olimpico supera 12-7 il Montenegro nella prima delle due amichevoli ufficiali, in programma al Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia. Lo strappo decisivo dell’Italia, trascinata da una difesa come al solito granitica, in apertura di quarto tempo con i gol di Bodegas e Figlioli che valgono il determinante 9-5.

... » Leggi tutto