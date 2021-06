Terzo Valico, ultimo miglio a rischio: “Una galleria troppo bassa fermerà i treni merci”

Genova. Una galleria troppo bassa potrebbe impedire ai treni che percorreranno il futuro Terzo Valico dei Giovi di entrare in porto e quindi vanificare gli investimenti per riattivare la linea del Campasso e il relativo parco ferroviario sotto il ponte San Giorgio. La denuncia è contenuta in una lettera che Fabrizio Maranini, consigliere del Pd e presidente della seconda commissione del Municipio Centro Ovest, ha inviato al ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini chiedendo di “evitare lo sperpero di fondi pubblici” e muovendosi sull’onda delle proteste degli abitanti di Sampierdarena e Certosa che vedrebbero passare merci pericolose a breve distanza dalle case.

... » Leggi tutto