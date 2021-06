Genova. È stato presentato nei giorni scorsi a Marassi (Municipio Bassa Valbisagno – in Piazza Galileo Ferraris) il restyling grafico di una delle 13 macchine ecocompattatrici di AMIU Genova, che porterà il messaggio per la difesa dei mari dall’inquinamento della plastica, firmata dall’aquila di Angelo Parodi, marchio del più antico brand di conserve ittiche in Italia.

