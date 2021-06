Caos autostrade, i sindaci al ministro Giovannini: “Stop a cantieri non urgenti, pedaggi gratis e piano Tpl”

Liguria. I sindaci liguri riuniti nell’Ufficio di Presidenza hanno incontrato oggi il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini per affrontare le criticità relative alla attuale situazione di congestione della viabilità e dei trasporti nella regione: un pessimo biglietto da visita per i turisti, che rinunciano a una vacanza in Liguria prediligendo altre mete, più facilmente raggiungibili, sull’Adriatico. Il problema è, ovviamente, di carattere economico, poiché le comunità locali vivono principalmente di turismo.

... » Leggi tutto