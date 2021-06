Genova. “Rinforzi in arrivo in provincia di Genova, con più di 20 donne e uomini in divisa che andranno ad arricchire l’organico delle forze dell’ordine da metà luglio a metà settembre”, lo ha dichiarato il segretario della Lega Matteo Salvini, commentando il piano di potenziamento dei servizi di vigilanza estiva.

... » Leggi tutto