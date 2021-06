Il pugno duro dei sindaci del Ponente: «Sull’ospedale di Bordighera vogliamo chiarezza. Toti ci dica cosa ne sarà in futuro»

Ventimiglia. I diciassette sindaci del distretto socio-sanitario Intemelio più gli amministratori del Comune di Ospedaletti pretendono dal governatore ligure Giovanni Toti chiarezza e chiarimenti sul presente e sul futuro dell’ospedale Saint Charles di Bordighera. E lo faranno, come emerso nel vertice avvenuto nel pomeriggio presso la sala consiliare del Comune di Ventimiglia, sottoscrivendo un protocollo per chiedere a Toti cosa lo abbia portato, pochi giorni fa, a dichiarare di voler risolvere il contratto preliminare in essere con il gruppo Iclas di Rapallo e Maria Cecilia Hospital di Cotigliola (Ravenna), che si era aggiudicato la gestione dell’ospedale a seguito di una gara per l’affidamento del servizio a privati.

