Imperia. Ecco il programma della giornata per “Ineja 2021”. In mattinata apertura Mercantineja ed expo-auto, a seguire, alle 18.30, apertura stand Pesca della Zucchetta e info point, e le attività ludiche a cura de “La Fattoria Liberamente” in via del Cantiere. Ringraziamo la ULI Design di Assago (MI) per l’omaggio dei premi che compongono la ricca Pesca della Zucchetta, il cui ricavato andrà in beneficenza in larga parte.

