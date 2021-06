Sanremo, si smuove la trattativa sull’ex Hotel Astoria. Privato pronto ad investire

Sanremo. C’è una trattativa in corso per l’acquisto dell’ex Hotel Astoria di corso Matuzia. L’albergo, situato nel quartiere della Foce, era stato oggetto di una recente trasformazione in appartamenti residenziali che ne aveva condannato l’esistenza. Proprio questa mattina a Palazzo Bellevue si è tenuto un vertice interno tra il sindaco Alberto Biancheri, l’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Donzella e i tecnici comunali, volto a comprendere come preparare la pratica, da un punto di vista urbanistico, in caso di svolta, dopo 17 anni di silenzio.

