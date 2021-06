Savona 2021, la “coppia da 1000 voti” Di Padova-Lirosi torna in pista: “Darsena, quartieri, la città deve ricollegarsi”

Savona. Condividono idee e “colori politici” ed una certa esperienza amministrativa in qualità di ex assessori. Ora, a pochi mesi dal voto, Franco Lirosi ed Elisa Di Padova sono pronti a rimettersi in gioco e a partecipare alla prossima tornata elettorale insieme a Marco Russo, candidato sindaco “in pectore” per la coalizione di centro-sinistra con il suo “Patto per Savona”. Ognuno portando con sé questo bagaglio di conoscenze e competenze e mettendolo a confronto e in dialogo con quello della generazione rappresentata dall’altro.

