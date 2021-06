Sanremo Estate tramonta, la partita per il rinnovo della convenzione Festival torna sul tavolo del sindaco Biancheri. A fare da sponda al primo cittadino nei rapporti tra Rai e Comune si inserisce la Lega che, dai banchi dell’opposizione, per bocca del capogruppo in consiglio comunale Daniele Ventimiglia, alza la voce per chiedere maggiori garanzie in favore dell’ente locale.

