Genova. E’ tutta genovese la squadra che si è aggiudicata la “AI4EO Air quality and health challenge”, competizione internazionale bandita dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA) per trovare soluzioni di Intelligenza Artificiale in grado di potenziare i dati satellitari sull’inquinamento atmosferico.

... » Leggi tutto