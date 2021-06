Azzurri verso la World League: 15-9 al Montenegro

Bis del Settebello che batte il Montenegro per 15-9 (parziali 3-1, 5-3, 3-3, 4-2) nel secondo test match giocato in 48 ore al centro federale Frecciarossa di Ostia. Ottime indicazioni per i campioni del mondo a quattro giorni dal debutto nella Superfinal di World League, in programma a Tblisi, in Georgia, dal 26 giugno al primo luglio con l’obiettivo di vincere l’unico oro che manca nel palmares della pallanuoto italiana (girone A con Grecia, Francia, Kazakistan e Italia; girone B con Montenegro, Stati Uniti, Giappone e Georgia).

